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Путин поздравил медиков с профессиональным праздником

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Достижения российской системы здравоохранения являются прочной основой реализации новых программ по внедрению передовых медицинских технологий, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днём медицинского работника.

"Российская система здравоохранения с её традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается. В регионах модернизируются и строятся медицинские учреждения, внедряются передовые технологии и лечебные практики. Конечно, нам предстоит здесь решить ещё немало задач. Но уже сделанное, достигнутое - это прочная основа для уверенной реализации новых планов и программ", - сказал Путин в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил большой вклад представителей медицинских научных школ, а также представителей других научных направлений в сфере биологии, химии, физики, математики в создание прогрессивных методов лечения болезней, новых вакцин и лекарственных препаратов.

Владимир Путин
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