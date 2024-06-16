Путин поздравил медиков с профессиональным праздником

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Достижения российской системы здравоохранения являются прочной основой реализации новых программ по внедрению передовых медицинских технологий, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днём медицинского работника.

"Российская система здравоохранения с её традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается. В регионах модернизируются и строятся медицинские учреждения, внедряются передовые технологии и лечебные практики. Конечно, нам предстоит здесь решить ещё немало задач. Но уже сделанное, достигнутое - это прочная основа для уверенной реализации новых планов и программ", - сказал Путин в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил большой вклад представителей медицинских научных школ, а также представителей других научных направлений в сфере биологии, химии, физики, математики в создание прогрессивных методов лечения болезней, новых вакцин и лекарственных препаратов.