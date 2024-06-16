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В Красноярском крае загорелся деревообрабатывающий завод

Площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. м

В Красноярском крае загорелся деревообрабатывающий завод
Фото: пресс-служба МЧС Красноярского края

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание на деревообрабатывающем предприятии в Канске, сообщает пресс-службе МЧС Красноярского края.

"15 июня в 02:11 (22:11 по Москве) поступило сообщение о возгорании дощатых навесов с готовой продукцией на территории деревообрабатывающего завода", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 03:23 (23:23 по Москве) пожар был локализован на площади 2,5 тыс. кв. м.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

На месте продолжают работать до полной ликвидации пожара 28 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 19 человек личного состава и 6 единиц техники.

Канск Красноярский край МЧС
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