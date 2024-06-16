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Семья погибла в ДТП с фурой на трассе в Омской области

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Столкновение большегрузного автомобиля с легковым автомобилем на трассе "Тюмень-Омск" унесло жизни трех человек, сообщает в воскресенье пресс-служба управления МВД по Омской области.

"Предварительно установлено, что водитель большегрузного автомобиля Dongfeng (...), двигаясь со стороны Тюмени в направлении Омска, в районе 573 км выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Chevrolet Lacetti", - говорится в сообщении.

Сообщение об аварии поступило 15 июня в 20:05 (17:05 по Москве).

Как сообщается, водитель легкового автомобиля и ехавшие с ним супруга и дочь 2010 года рождения скончались на месте происшествия.

В отношении водителя большегруза возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как отмечается, осмотр места ДТП недостатков транспортно-эксплуатационного состояния дороги не выявил.

Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии.

Омская область
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