Комитет Госдумы рассмотрит пакет налоговых поправок

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о совершенствовании налоговой системы, корреспондирующие поправки в Бюджетный кодекс и поправки в закон о бюджете РФ на 2004-2026 гг.

Официальным представителем в парламенте по данным трем законопроектам назначен министр финансов Антон Силуанов.

Поправки в Налоговый кодекс вводят дифференцированный НДФЛ в зависимости от размера и вида, полученного налогоплательщиком дохода. Налог на прибыль организаций увеличивается с 20% до 25%, при этом меняется параметр распределения данного налога между федеральным бюджетом и регионами. Сейчас сумма налога на прибыль, исчисленная по налоговой ставке в размере 2% (3% в 2017-2030 гг.), зачисляется в федеральный бюджет, предполагается, что в федеральный бюджет будет зачисляться сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 7% (8% в 2025-2030 гг.). Также повышается ряд рентных налогов.

Налоговые поправки оцениваются в 2,6 трлн руб. дополнительных доходов федерального бюджета в 2025 г.

В состав "бюджетного пакета" входят также законопроект (N638814-8) о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе проживания заявителя. Размер ежегодной выплаты определяется в виде разницы между суммой уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за указанной выплатой, и суммой НДФЛ, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%.

Поправки в закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и их семей (N639665-8) устанавливают, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 1 октября 2024 г. будет составлять 89,83% от размера указанного денежного довольствия, в то время как сейчас этот показатель составляет 89,32%.

Планируется, что пакет законопроектов будет рассмотрен Госдумой в первом чтении на пленарном заседании 20 июня, потом парламентарии приступят к обсуждению поправок.