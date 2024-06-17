В музеях Московского Кремля пройдет выставка сокровищ Омана

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Выставка "Серебряные сокровища Омана", на которой будут представлены экспонаты из Национального музея султаната, откроется в музеях Московского Кремля (ММК) 12 июля. Ответный проект, на котором будут представлены экспонаты из ММК, откроется в Омане в 2025 году, сообщили в пресс-службе музеев.

"Экспонаты, которые увидят наши посетители, раскроют богатство исторического и культурного наследия – за каждым из них скрывается собственная уникальная история. Собранные вместе, они формируют целостное повествование, которое отражает неразрывную связь прошлого и настоящего в оманской культуре. Важно отметить, что мы уже готовим ответный проект: в 2025 году в Омане откроется выставка из собрания нашего музея", - сообщила генеральный директор Музеев московского Кремля Елена Гагарина, слова которой привели в пресс-службе.

Экспозиция разместится в выставочном зале Патриаршего дворца и, как отметили в ММК, станет не только первым совместным проектом Музеев и Национального музея Султаната Оман, но и первой выставкой в Москве, представляющей традиционную культуру этого восточного государства.

Для проекта отобраны наиболее яркие и интересные памятники из собрания Национального музея: в экспозиции можно увидеть произведения оманских мастеров: выполненные из драгоценного металла парадные кинжалы, пояса, амулеты, ювелирные украшения, национальные костюмы и необычные аксессуары.



Особое место на выставке займут два комплекса мемориальных вещей выдающихся личностей в истории Омана. Первый – традиционный костюм, принадлежавший шейху сэру Мбараку бин Али аль-Хинави, который, будучи главным представителем султана Занзибара в прибрежных регионах Восточной Африки, известен также как историк и исследователь культуры суахили. В состав второго комплекса входят личные вещи и украшения принцессы Занзибара Сайиды Сальмы бинт Саид аль-Бусаиди, автора произведения "Мемуары арабской принцессы", первой в мире автобиографии знатной арабской женщины.

Выставка будет открыта для посетителей с 12 июля и проработает до 29 сентября.