Поиск

В музеях Московского Кремля пройдет выставка сокровищ Омана

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Выставка "Серебряные сокровища Омана", на которой будут представлены экспонаты из Национального музея султаната, откроется в музеях Московского Кремля (ММК) 12 июля. Ответный проект, на котором будут представлены экспонаты из ММК, откроется в Омане в 2025 году, сообщили в пресс-службе музеев.

"Экспонаты, которые увидят наши посетители, раскроют богатство исторического и культурного наследия – за каждым из них скрывается собственная уникальная история. Собранные вместе, они формируют целостное повествование, которое отражает неразрывную связь прошлого и настоящего в оманской культуре. Важно отметить, что мы уже готовим ответный проект: в 2025 году в Омане откроется выставка из собрания нашего музея", - сообщила генеральный директор Музеев московского Кремля Елена Гагарина, слова которой привели в пресс-службе.

Экспозиция разместится в выставочном зале Патриаршего дворца и, как отметили в ММК, станет не только первым совместным проектом Музеев и Национального музея Султаната Оман, но и первой выставкой в Москве, представляющей традиционную культуру этого восточного государства.
Для проекта отобраны наиболее яркие и интересные памятники из собрания Национального музея: в экспозиции можно увидеть произведения оманских мастеров: выполненные из драгоценного металла парадные кинжалы, пояса, амулеты, ювелирные украшения, национальные костюмы и необычные аксессуары.

Особое место на выставке займут два комплекса мемориальных вещей выдающихся личностей в истории Омана. Первый – традиционный костюм, принадлежавший шейху сэру Мбараку бин Али аль-Хинави, который, будучи главным представителем султана Занзибара в прибрежных регионах Восточной Африки, известен также как историк и исследователь культуры суахили. В состав второго комплекса входят личные вещи и украшения принцессы Занзибара Сайиды Сальмы бинт Саид аль-Бусаиди, автора произведения "Мемуары арабской принцессы", первой в мире автобиографии знатной арабской женщины.

Выставка будет открыта для посетителей с 12 июля и проработает до 29 сентября.

Оман Московский Кремль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ изучат обращение грузинской партии о полной отмене визового режима

В РФ изучат обращение грузинской партии о полной отмене визового режима

Экс-чиновник Минсельхоза задержан по делу о хищении после 12 лет в розыске

Суд в Екатеринбурге 26 июня начнет рассматривать дело журналиста WSJ Гершковича

Что произошло за день: воскресенье, 16 июня

Песков заявил о продолжении работы по созданию буферной зоны в Харьковской области

Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Загорное Запорожской области

Заложники в СИЗО в Ростове-на-Дону освобождены

Дело о захвате заложников возбуждено в связи с событиями в СИЗО в Ростове-на-Дону

Дело о захвате заложников возбуждено в связи с событиями в СИЗО в Ростове-на-Дону

В Красноярском крае загорелся деревообрабатывающий завод

В Красноярском крае загорелся деревообрабатывающий завод

Вход на станции метро "Проспект Мира" будет закрыт утром 16 июня

Вход на станции метро "Проспект Мира" будет закрыт утром 16 июня
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });