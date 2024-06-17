Военные РФ заявили об ударах по позициям ВСУ в Харьковской области

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что группировка войск "Север" нанесла удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы в Харьковской области.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 36-й бригады морской пехоты", - говорится в сообщении Минобороны РФ в понедельник.

По данным ведомства, потери украинской армии на данном направлении за сутки составили до 300 военнослужащих, четыре пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град".

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 43-й, 44-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шийковка, Синьковка, Пески-Радьковские, Дружелюбовка Харьковской области и Невское Луганской народной республики", - сказали в министерстве обороны РФ.

Там заявили, что в зоне ответственности группировки "Запад" ВСУ за сутки потеряли до 405 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две САУ "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Александро-Шультино и Горняк Донецкой народной республики", - сообщили военные.

По данным Минобороны РФ, украинские силы за сутки на данном направлении потеряли до 535 военнослужащих, два бронетранспортера, три пикапа, две гаубицы М777, две гаубицы Д-20 и орудие Д-30, также уничтожено два склада с боеприпасами ВСУ.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 68-й егерской, 144-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Камышевка, Новая Полтавка Донецкой народной республики (ДНР). За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ", - говорится в сообщении.

Российские военные заявили, что потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 335 военнослужащих, БМП Bradley, боевая бронированная машина MaxxPro и два автомобиля; в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777, гаубица Д-20, САУ "Акация", гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-30, пушка "Рапира", боевая машина РСЗО "Град".

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой народной республики (ДНР) и Варваровка Запорожской области. Отразили две атаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 31-й бригады нацгвардии", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки потеряли до 150 военнослужащих, три автомобиля, две САУ Krab и две гаубицы FH-70. также уничтожены два полевых склада с боеприпасами ВСУ.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки и Нестерянка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20, а также 122 мм гаубица Д-30", - сообщили в министерстве обороны.