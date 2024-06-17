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"Газпром энергохолдинг" начал строительство ТЭС в Якутии мощностью 330 МВт

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - ООО "Газпром энергохолдинг" начало строительство Южно-Якутской ТЭС мощностью 330 МВт в районе населенного пункта Чульман, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии начала работ.

Новая ТЭС поможет решить задачу электрификации железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона Российских железных дорог. Станция будет крупным потребителем газа "Силы Сибири".

Предполагается, что ТЭС будет введена в два этапа. Сначала будут введены две газотурбинные установки общей мощностью 220 МВт. На втором этапе будет построена паровая турбина мощностью 110 МВт.

Ранее гендиректор "ГЭХа" Денис Федоров сообщал, что станция начнет работу в 2026-2027 гг.

"Сроки - первые газовые турбины введем в четвертом квартале 2026 года, дальше достройка до парогазового цикла. Поэтому это конец 2026 - начало 2027 года. Осуществляем за счет проектного финансирования вместе с Газпромбанком", - говорил топ-менеджер.

На ТЭС будут использованы китайские турбины, паросиловое оборудование поставят российские компании, сообщал Федоров.

"Газпром энергохолдинг" объединяет электроэнергетические и энергомашиностроительные активы ПАО "Газпром", в частности, ПАО "Мосэнерго", ПАО "ОГК-2", ПАО "МОЭК" и ПАО "ТГК-1", и является их мажоритарием. Компания на 100% принадлежит "Газпрому".

ГЭХ Газпром энергохолдинг Якутия Газпром
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