Исполняющим обязанности мэра Сочи стал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Андрей Прошунин приступил к исполнению обязанностей главы Сочи, сообщается в официальном телеграм-канале администрации Краснодарского края в понедельник.

"На планерном совещании в мэрии Сочи вице-губернатор Александр Топалов представил Андрея Прошунина депутатам Городского Собрания и сотрудникам администрации", - говорится в сообщении.

Прошунин назначен первым заместителем мэра города-курорта, который по уставу Сочи в случае отсутствия мэра исполняет его обязанности.

"Как отметил Александр Топалов, губернатор обозначил первоочередные задачи, которые предстоит решить Андрею Прошунину на новом посту. Это вопросы, связанные со строительством и ремонтом очистных сооружений Сочи, реконструкцией ливневой канализации, сетей водоснабжения и водоотведения - в соответствии с планами развития города, динамикой прироста населения, а также прогнозными значениями туристического потока. Также ему предстоит заняться устранением инфраструктурных ограничений", - отмечается в сообщении.

Прошунин с декабря 2022 года занимал должность вице-губернатора, курирующего министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, департамент государственного регулирования тарифов.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский 15 мая ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы.