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Роспотребнадзор призвал законодательно запретить продавцам навязывать допуслуги

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предлагает дополнить закон "О защите прав потребителей" пунктом, запрещающим продавцам навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг, советующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предлагается дополнить статью 16 закона новым пунктом, "предусматривающим запрет на навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг), в том числе путем проставления продавцом (исполнителем, владельцем агрегатора) автоматических отметок о согласии с их приобретением (оказанием, выполнением)".

В проекте закона говорится, что потребитель будет вправе отказаться от оплаты таких товаров (работ, услуг), а если они оплачены, потребовать от продавца (исполнителя, владельца агрегатора) возврата уплаченной суммы.

"Проставление продавцом (исполнителем, владельцем агрегатора) автоматических отметок о согласии либо выражение продавцом (исполнителем, владельцем агрегатора) за потребителя согласия в ином виде на предоставление ему дополнительных товаров (работ, услуг) или формирование продавцом (исполнителем, владельцем агрегатора) условий, предполагающих изначальное согласие потребителя на предоставление ему дополнительных товаров (работ, услуг), не допускается", - говорится в проекте.

Согласно пояснительной записке, решение проблемы навязывания потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату имеет большое общественное и социальное значение, поскольку такие действия зачастую основаны на манипулировании, угрозе применения к потребителю негативных последствий, в том числе на отказе в заключении договора, непримененим скидки на товар или услугу, взыскании с потребителя убытков или неустойки.

По данным Роспотребнадзора, чаще всего дополнительные услуги навязывают при реализации авиабилетов и железнодорожных билетов дистанционным способом, где заведомо проставляют в форме основного договора согласие потребителя на заключение договора добровольного страхования (автоматическое согласие). Кроме того, начиная с 2022 года Роспотребнадзор наблюдает рост жалоб на взимание с собственников многоквартирного дома платы за оказание услуг, не относящихся к услугам по содержанию и ремонту жилья и коммунальным услугам, таких, как "телетрансляция", "страхование имущества", "консьерж", "кабельное телевидение" и другие. При этом у потребителей зачастую отсутствует возможность оплачивать исключительно жилищно-коммунальные услуги.

Ожидается, что запрет может вступить в силу с сентября 2025 года.

Роспотребнадзор
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