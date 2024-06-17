Поиск

В Курской области уничтожено 12 украинских дронов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках на регион со стороны ВСУ в течение понедельника.

"Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 12 украинских дронов", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, в течение дня обстреливались село Горналь Суджанского района, сёла Гордеевка и Троицкое, деревни Успеновка и Викторовка Кореневского района, посёлок Тёткино, село Кульбаки и деревня Елизаветовка Глушковского района, пострадавших нет. В селе Троицкое взрывом разрушен жилой дом.

Кроме того, сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи деревень Успеновки и Викторовки Кореневского района, посёлка Краснооктябрьский Глушковского района, села Бегоща Рыльского района.

"После атаки украинского коптера в посёлке Краснооктябрьский были повреждены линии электропередачи. Отсутствует свет в посёлке Краснооктябрьский, селе Волфино и посёлке Волфинский Глушковского района. Ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка", - говорится в сообщении.

Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шесть случаев подозрения на ботулизм зарегистрировано в Казани

Шесть случаев подозрения на ботулизм зарегистрировано в Казани

Что произошло за день: понедельник, 17 июня

Катастрофа "Боинга" под Донецком

МИД РФ заявил о прекращении участия России в разбирательстве о крушении MH17

Путин назначил новых заместителей министра обороны РФ. Обобщение

Четыре человека госпитализированы в Нижнем Новгороде с признаками ботулизма

Павел Фрадков и Олег Савельев назначены заместителями министра обороны РФ

Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны РФ

Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны РФ

Мишустин сообщил об увеличении размера прожиточного минимума в РФ в 2025 году

Мишустин сообщил об увеличении размера прожиточного минимума в РФ в 2025 году

Роспотребнадзор призвал законодательно запретить продавцам навязывать допуслуги

В МВД заявили, что проблема с загранпаспортами в РФ не носит массовый характер

В МВД заявили, что проблема с загранпаспортами в РФ не носит массовый характер
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });