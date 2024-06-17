В Курской области уничтожено 12 украинских дронов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках на регион со стороны ВСУ в течение понедельника.

"Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 12 украинских дронов", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, в течение дня обстреливались село Горналь Суджанского района, сёла Гордеевка и Троицкое, деревни Успеновка и Викторовка Кореневского района, посёлок Тёткино, село Кульбаки и деревня Елизаветовка Глушковского района, пострадавших нет. В селе Троицкое взрывом разрушен жилой дом.

Кроме того, сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи деревень Успеновки и Викторовки Кореневского района, посёлка Краснооктябрьский Глушковского района, села Бегоща Рыльского района.

"После атаки украинского коптера в посёлке Краснооктябрьский были повреждены линии электропередачи. Отсутствует свет в посёлке Краснооктябрьский, селе Волфино и посёлке Волфинский Глушковского района. Ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка", - говорится в сообщении.