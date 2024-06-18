Президент РФ заявил о поддержке КНДР в борьбе за самостоятельный выбор пути развития

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия продолжит поддерживать Северную Корею в борьбе за независимость и право самой выбрать путь развития, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному, опасному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития", - пишет Путин в статье для северокорейской газеты "Нодон синмун" в преддверие своего визита в КНДР, текст опубликован также на сайте Кремля.

"Руководство страны во главе с товарищем Ким Чен Ыном неоднократно изъявляло желание решать миром все имеющиеся разногласия. Однако Вашингтон, отказываясь от выполнения ранее достигнутых договоренностей, непрерывно выдвигает новые, всё более жёсткие и заведомо неприемлемые требования", - говорится в статье.

По словам президента России, власти КНДР "несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США эффективно отстаивают свои интересы и добиваются колоссальных результатов, настоящих прорывов в укреплении обороны и технологической, научной, промышленной мощи страны".