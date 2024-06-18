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Медведев заявил, что РФ заинтересована в расширении кооперации с АСЕАН в энергетике

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия намерена расширять сотрудничество со странами АСЕАН в области энергетики, в том числе атомной, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании круглого стола "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" во Владивостоке во вторник.

"Мы подтверждаем намерение наших компаний не только выполнять свои обязательства по поставкам углеводородов, что актуально для многих присутствующих здесь государств, но и направлять инвестиции в высокотехнологичные проекты. В частности, в том числе и в атомную энергетику. Наша корпорация "Росатом" заинтересована в расширении кооперации со странами АСЕАН как в области строительства атомных станций, так и в передаче партнерам необходимых технологий", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что речь идет о "чувствительных вещах", но Россия идет навстречу близким партнерам, "тем самым, по сути, способствуя их доступу к этому важнейшему источнику энергии".

Круглый стол состоялся в рамках Международного межпартийного форума в формате "БРИКС и страны-партнеры" - "Мировое большинство за многополярный мир", который проходит во Владивостоке 17-18 июня. В нем участвуют более 150 представителей политических партий из 32 стран.

Совбез РФ Дмитрий Медведев АСЕАН
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