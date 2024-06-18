Массовое отравление детей произошло в сахалинском лагере

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело будет возбуждено по факту массового отравления детей в оздоровительном лагере "Юбилейный" на Сахалине, сообщает пресс-служба СКР.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю Следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области Бэликто Базарову возбудить уголовное дело по информации о массовом отравлении детей в оздоровительном лагере в селе Березняки (пригород Южно-Сахалинска - ИФ)", - говорится в сообщении.

Глава СКР поручил Базарову представить ему доклад "об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах".

В соцсетях родители сообщают о массовом отравлении детей в оздоровительном лагере "Юбилейный": дети приехали на отдых в мае, через несколько дней пребывания в лагере у них поднялась высокая температура и появились признаки кишечной инфекции.

Руководство лагеря родителей о происшествии не уведомило, при этом родственники не имели возможности посетить детей и забрать их домой, отмечает пресс-служба.

Региональное следственное управление СКР приступило к процессуальной проверке инцидента.