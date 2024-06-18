Минобороны РФ заявило о поражении склада 44-й артиллерийской бригады ВСУ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о поражении склада военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ, с которого осуществлялась разгрузка поставленного Западом вооружения.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сообщении Минобороны РФ во вторник.

В ведомстве заявили, что в течение суток российские войска также поразили цех производства ударных беспилотников, склад военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ, с которого осуществлялась разгрузка и распределение западного вооружения и военной техники, скопления живой силы и техники украинских сил в 124 районах.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 24 беспилотных летательных аппарата и одна управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД", - сообщили в министерстве обороны.

Группировка войск "Южная" улучила положение по переднему краю, войска группировок "Запад" и "Восток" заняли более выгодные рубежи, заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 80-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Катериновка, Предтечино и Серебрянка (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери украинской армии составили: до 665 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе БТР М113 производства США, два автомобиля, гаубица Д-30, а также полевой склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 163-й механизированной, 3-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нововодяное (ЛНР), Песчаное Харьковской области и Торское (ДНР)", - сказали в военном ведомстве.

Там отметили, что российские военные отразили четыре контратаки ВСУ, потери украинской армии за сутки составили: до 455 военнослужащих, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и орудие М119 производства США.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 108-й, 123-й бригад теробороны и 21-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Зализничное Запорожской области, Доброволье, Нескучное и Октябрь (ДНР)", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки потери армии Украины составили: до 155 военнослужащих, боевая бронированная машина, пикап, самоходная артиллерийская установка Krab, две гаубицы иностранного производства, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".