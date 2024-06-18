Генпрокурор РФ предложил коллеге из ЮАР обучать прокуроров в России

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил Национальному директору службы уголовного преследования ЮАР Шамиле Батойи провести обучение южноафриканских прокуроров в России.

"В случае вашей заинтересованности, я предлагаю направить нам заявки для обучения южноафриканских прокуроров, а также организовать встречу научных делегаций России и ЮАР по обмену лучшими, передовыми практиками", - сказал Краснов во вторник на встрече с Батойи.

Он напомнил, что подписанный между прокуратурами двух стран в 2016 году меморандум о взаимопонимании позволяет прокурорам из ЮАР бесплатно участвовать в образовательных мероприятиях университета прокуратуры России.

Он также предложил рассмотреть вопрос о разработке "дорожной карты" совместных мероприятий на ближайшие несколько лет, предусмотреть конкретные темы для обсуждений.

Батойи находится с рабочим визитом в РФ, принимает участие во встрече глав прокурорских служб стран БРИКС.