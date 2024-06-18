Поиск

Более 20 украинских дронов ликвидировано и обезврежено в Курской области за день

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о ликвидации и обезвреживании более двух десятков украинских беспилотников над территорией региона за день.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 22 украинских дрона", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Также он сообщил, что в течение дня неоднократно обстреливались пункт пропуска "Тёткино", поселки Тёткино, Новый Путь и Волфинский, села Ходейково и Весёлое Глушковского района, село Гордеевка, деревни Викторовка и Успеновка Кореневского района, села Свердликово и Горналь Суджанского района.

Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи пункта пропуска "Крупец" Рыльского района, поселка Новый Путь Глушковского района, села Горналь Суджанского района, села Гордеевка и деревни Викторовки Кореневского района.

Смирнов отметил, что пострадавших среди жителей региона нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Алексей Смирнов Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СКР предъявил обвинение трем фигурантам дела о массовом заражении ботулизмом

Кабмин РФ поддержал создание реестра грузовых автотранспортных перевозчиков

Кабмин РФ поддержал создание реестра грузовых автотранспортных перевозчиков

Что произошло за день: вторник, 18 июня

Роспотребнадзор назвал фасоль причиной массового заражения ботулизмом в регионах

Роспотребнадзор назвал фасоль причиной массового заражения ботулизмом в регионах

В Подмосковье 20 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм

В Подмосковье 20 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм

Представитель генпрокурора заявил, что регионы не вправе произвольно усыплять бездомных животных

Представитель генпрокурора заявил, что регионы не вправе произвольно усыплять бездомных животных

Ростовские пожарные тушат резервуар с нефтепродуктами на 5 тыс. кв. м

В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });