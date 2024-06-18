Более 20 украинских дронов ликвидировано и обезврежено в Курской области за день

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о ликвидации и обезвреживании более двух десятков украинских беспилотников над территорией региона за день.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 22 украинских дрона", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Также он сообщил, что в течение дня неоднократно обстреливались пункт пропуска "Тёткино", поселки Тёткино, Новый Путь и Волфинский, села Ходейково и Весёлое Глушковского района, село Гордеевка, деревни Викторовка и Успеновка Кореневского района, села Свердликово и Горналь Суджанского района.

Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи пункта пропуска "Крупец" Рыльского района, поселка Новый Путь Глушковского района, села Горналь Суджанского района, села Гордеевка и деревни Викторовки Кореневского района.

Смирнов отметил, что пострадавших среди жителей региона нет.