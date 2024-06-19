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Песков сообщил о наличии механизмов минимизации последствий санкций при сотрудничестве РФ и КНДР

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Кремле, комментируя сотрудничество РФ и КНДР в условиях санкций ООН, заявили, что существуют механизмы суверенизации, которые могут минимизировать негативные последствия незаконных ограничений в отношении двух стран.

"Да, безусловно, есть ограничения, но существуют механизмы, скажем так, механизмы суверенизации, и эти механизмы вполне могут быть задействованы, и это минимизирует негативные последствия незаконных ограничений, которые действуют в отношении наших двух стран", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

Так он ответил на вопрос, сложно ли выстраивать отношения в санкционном режиме со стороны ООН.

В ходе визита, пояснил Песков, такие механизмы не могут задействоваться, но обсуждается необходимость их создания, даются импульсы.

Комментируя опасения Запада по поводу создании Россией и КНДР антизападной коалиции, Песков сказал: "Здесь совершенно неверно. К сожалению, в последние годы подавляющее большинство стран Запада открыто заявляет о том, что их целью является подавление России, то есть фактически все, что они делают, так или иначе имеет направленность против нас. А мы, наоборот, выстраиваем отношения, тем более с нашими соседями, не против кого-то, а на благо самих себя, на благо интересов народов наших двух стран".

"То есть российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-либо третьих стран", - добавил он.

Дмитрий Песков КНДР РФ
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