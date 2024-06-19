В ВС РФ отметили высокий процент дел, выигранных иностранными инвесторами

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Верховном суде России констатируют стабильно высокий процент дел, выигранных инвесторами, в том числе иностранными, а также рост их обращений в суды.

"Количество споров с участием иностранных лиц, а также российских лиц с иностранным участием в практике судов Российской Федерации в последние годы неуклонно растет. (...) Процент выигранных инвесторами, в том числе иностранными инвесторами, дел находится на стабильно высоком уровне, что свидетельствует о доверии государственной судебной системе", - заявила судья Верховного суда России Татьяна Завьялова на форуме председателей верховных судов стран БРИКС.

Она отметила, что особенно чувствительным для иностранных инвесторов является вопрос защиты инвестиций при взимании налогов и таможенных платежей. В основе возникающих проблем, пояснила Завьялова, как правило лежат вопросы применения соглашений об избежании двойного налогообложения, которые позволяют предоставить инвестору возможность осуществлять вклады на территории РФ в любых формах, а также гарантируют вывод из страны на законных основаниях прибыли, полученной в ходе инвестиционной деятельности, и защищают инвестора от неблагоприятных изменений национального законодательства.

По словам Завьяловой, понимание инвесторами правовых норм формирует у участников инвестиционных правоотношений разумные ожидания и делает привлекательными налоговые, таможенные и иные административные режимы.

"Все прилагаемые усилия способствуют совершенствованию инвестиционной привлекательности и в конечном итоге позволяют успешно решать стратегические задачи развития экономики", - сказала судья.

По данным Верховного суда, в 2022 году российские суды рассмотрели более 6,5 тысяч таких дел, а в 2023 году уже свыше 10 тысяч.