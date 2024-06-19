Россия намерена расширять возможности по охране границ в Арктике

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Россия будет охранять 20 тыс. км своих границ в Арктике, создавать новые системы противовоздушной обороны и береговых ракетных комплексов, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Александр Моисеев.

"Задача в Арктике одна - обеспечение безопасности нашего государства. Арктика - это 20 тыс. км наших границ. Кардинальных изменений не произойдет, (...) практика решения задач в данных районах была есть и будет", - сказал Моисеев на Морском салоне "Флот -2024".

"Мы продолжим решать эти задачи. Стоит задача дальнейшего расширения наших возможностей, вовлечением не только кораблей, но и других составляющих флота - создание систем ПВО, береговых комплексов, которые позволят применять силы не только (силы) ВМФ", - заявил он.