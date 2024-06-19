Аэропорт Воркуты открылся для приема самолетов после ремонта взлетной полосы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Воркуты открылся для приема самолетов после ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП), полеты возобновлены, сообщает пресс-служба мэрии города.

По информации пресс-службы АО "Комиавиатранс", площадь отремонтированного участка составила 5 тыс. кв. м.

Аэропорт Воркуты был закрыт с 25 мая для приема самолетов в связи с ремонтом.

Стоимость полной реконструкции покрытий аэродрома Воркуты оценивается в 7,9 млрд рублей. Воркутинский аэропорт по утвержденным изменениям стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года должен перейти в федеральную собственность в четвертом квартале 2024 года.

АО "Комиавиатранс" находится в собственности республики. Компания занимается авиаперевозками и включает в свой состав аэропорты Сыктывкара, Ухты, Усинска, Воркуты, Печоры, Вуктыла, Усть-Цильмы и Инты. Основной объем авиационных работ "Комиавиатранс" выполняет в Коми, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.