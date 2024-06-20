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Правительство РФ рассмотрит вопросы исполнения бюджета в I квартале

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Правительство России на заседании в четверг рассмотрит вопросы исполнения федерального бюджета за I квартал 2024 года, доклады о состоянии конкуренции за 2023 год и о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в том же году, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В числе других вопросов, вынесенных на заседание: о выделении из резервного фонда правительства Минэкономразвития России бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета Дагестану, Ингушетии, Северной Осетии; о выделении МЧС России бюджетных ассигнований для предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам РФ, обеспечивающих прием граждан, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях российских регионов, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения.

Предполагается обсудить и вопрос о выделении Росавиации ассигнований для предоставления субсидий из федерального бюджета российским аэропортам на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа в период введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России.

Кроме того, в повестке заседания значится вопрос "Об утверждении перечня юридических лиц, отобранных в целях предоставления в 2024 году субсидии юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты на территории Дальнего Востока, на развитие инфраструктуры для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта "Новые возможности для Дальнего Востока".

Согласно повестке дня, правительство рассмотрит вопросы о поправках в законодательные акты и нормативные правовые документы. В их числе поправки в законы "Об электроэнергетике", "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации", "О некоммерческих организациях", "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", в Лесной кодекс, а также в правительственное постановление от 11 ноября 2015 года № 1219 (в части внесения изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации).

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