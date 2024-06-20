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S7 рассматривает запуск рейсов из РФ в Монголию

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - S7 работает над запуском рейсов из России в столицу Монголии Улан-Батор, сообщил начальник отдела стратегического планирования ЗАО "Группа компаний С7" Александр Сергеев на "Сибирском транспортом форуме" в четверг.

"Мы рассматриваем полеты в Улан-Батор. Для этого нужен региональный самолет. Но наш Embraer их пока выполнять не может (из-за возможных претензий лизингодателей - ИФ)", - сказал он.

Сергеев отметил, что необходимы "не очень большие инвестиции", чтобы лайнер смог летать за границу. "Полагаю, что до конца года этот вопрос решим", - отметил спикер.

Он добавил, что имеющийся в парке авиакомпании Embraer 170 также нужен для рейсов в Казахстан. Сейчас на рейсы в эту страну S7 вынуждена ставить А320, который летает реже, чем мог бы это делать Embraer.

Комментируя вопрос о флоте S7, Сергеев подтвердил, что последняя модификация Airbus, А320neo, сейчас в РФ летает меньше, чем его более старшая версия. "Доля рейсов на neo сократилась. Но мы в поиске этого решения", - отметил Сергеев.

S7 Александр Сергеев Airbus Монголия Улан-Батор
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