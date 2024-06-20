РФ и Вьетнам находятся на I этапе реализации проекта Центра ядерных технологий

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - РФ и Вьетнам находятся на первом этапе реализации проекта по созданию Центра ядерной медицины и технологий, сообщил журналистам в четверг глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Мы находимся на первом этапе реализации проекта Центра ядерной медицины и технологий. Центр будет одним из самых заметных по своим компетенциям, мощных исследовательских центров... приступаем в этом году к практической стороне", - рассказал Лихачев.

Он отметил, что это не первый и не последний совместный проект России и Вьетнама в части ядерных технологий.

"У нас есть совместная программа, с вьетнамскими атомщиками мы ее развиваем, предлагая построить нашим партнерам новый центр ядерной науки", - добавил глава "Росатома".