Ураган обесточил более 40 деревень и сорвал крыши с домов в Псковской области

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Эпицентром неблагоприятных погодных явлений вечером в среду в Псковской области стали северная часть Невельского района и Дедовичский район, сообщают главы муниципалитетов.

"Наиболее пострадала от урагана деревня Перебоево, где стихией была частично разрушены кровли жилых домов и хозпостроек. Поваленными деревьями перекрыты отдельные участки дорог", - написал глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своем телеграм-канале.

Нарушение электроснабжения зафиксировано в 39 населенных пунктах и лагерях отдыха в районе деревни Опухлики.

"Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности. По состоянию на 4 часа утра электроснабжение в лагерях отдыха восстановлено. Работы по возобновлению подачи электроэнергии продолжаются", - отметил Майоров.

Для полной оценки последствий непогоды будет проведено заседание КЧС и ПБ, добавил он.

Ураган сорвал кровли с животноводческих комплексов, повалил линии электропередачи, в том числе высоковольтные, разрушил подстанцию в деревне Дубишно Дедовичского района, сообщил глава района Геннадий Афанасьев на своей странице во "ВКонтакте".

"Многие жители деревень и хозяйства остаются без света. В настоящее время проводятся восстановительные работы. Ущерб устанавливается, вводится режим повышенной готовности", - написал Афанасьев.

Как сообщалось, Псковский филиал "Россети Северо-Запад" работает в режиме повышенной готовности из-за непогоды.