Поиск

Приморский Артем частично остался без холодной воды из-за аварии

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Жилые многоквартирные дома и частные домовладения в приморском Артеме остались без холодной воды из-за повреждения магистрального трубопровода, сообщила региональная прокуратура в четверг.

"20 июня около 16 часов при производстве земляных работ ковш экскаватора повредил магистральный трубопровод холодного водоснабжения в районе улицы Михайловской поселка Заводской Артемовского городского округа", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, без холодной воды остались жители 77 многоквартирных домов и 594 частных домовладений.

В экстренных службах сообщили, что по предварительным данным, в них проживает 11 тыс. горожан.

Специалисты уже приступили к ремонту.

Население города - порядка 108 тыс. человек.

Артем Приморский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Почти 200 тонн продукции, ставшей причиной ботулизма, изъято из оборота в РФ

Суд в Екатеринбурге отложил рассмотрение дела гражданки РФ и США о госизмене

"АвтоВАЗ" вернул в продажу автомобиль Lada Largus

Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела гражданки РФ и США о госизмене

Роспотребнадзор сообщил о выписке 15 заразившихся ботулизмом граждан из больниц

Роспотребнадзор сообщил о выписке 15 заразившихся ботулизмом граждан из больниц

В Тамбовской области загорелся резервуар на территории нефтебазы

Пожар произошел на нефтебазе в Адыгее после атаки украинских БПЛА

Что произошло за день: среда, 19 июня

Проект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках решили доработать

Проект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках решили доработать

Разгерметизация второго резервуара произошла на нефтебазе в Азове

Разгерметизация второго резервуара произошла на нефтебазе в Азове
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });