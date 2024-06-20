Приморский Артем частично остался без холодной воды из-за аварии
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Жилые многоквартирные дома и частные домовладения в приморском Артеме остались без холодной воды из-за повреждения магистрального трубопровода, сообщила региональная прокуратура в четверг.
"20 июня около 16 часов при производстве земляных работ ковш экскаватора повредил магистральный трубопровод холодного водоснабжения в районе улицы Михайловской поселка Заводской Артемовского городского округа", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, без холодной воды остались жители 77 многоквартирных домов и 594 частных домовладений.
В экстренных службах сообщили, что по предварительным данным, в них проживает 11 тыс. горожан.
Специалисты уже приступили к ремонту.
Население города - порядка 108 тыс. человек.