Приморский Артем частично остался без холодной воды из-за аварии

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Жилые многоквартирные дома и частные домовладения в приморском Артеме остались без холодной воды из-за повреждения магистрального трубопровода, сообщила региональная прокуратура в четверг.

"20 июня около 16 часов при производстве земляных работ ковш экскаватора повредил магистральный трубопровод холодного водоснабжения в районе улицы Михайловской поселка Заводской Артемовского городского округа", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, без холодной воды остались жители 77 многоквартирных домов и 594 частных домовладений.

В экстренных службах сообщили, что по предварительным данным, в них проживает 11 тыс. горожан.

Специалисты уже приступили к ремонту.

Население города - порядка 108 тыс. человек.