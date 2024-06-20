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Пять человек стали жертвами автоаварии в Татарстане

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Столкновение двух легковых машин на трассе в Татарстане унесло жизни пяти человек, сообщает пресс-служба МВД республики в четверг.

"В результате ДТП оба водителя и три пассажирки автомобилей от полученных травм скончались", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в 12:07 по московскому времени на 23 км автодороги Аксубаево-Емелькино автомобиль ВАЗ 2115 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Priora.

Татарстан МВД РФ
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