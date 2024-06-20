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Голикова сообщила о снижении в РФ числа курящих мужчин вдвое с 2009 года

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Количество курящих мужчин снизилось более чем в два раза с 2009 года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Когда в 2009 году мы принимали решение, в рамках первого нацпроекта "Здоровье", о необходимости решения вопросов, связанных со снижением потребления алкоголя и табака (...). Я просто напомню, что у нас курило 40% мужчин. Сейчас этот показатель значительно меньше, но сейчас он еще усугубляется употреблением вейпов. Тем не менее, он снизился по сравнению с тем периодом более чем в два раза", - сказала Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере в четверг.

По данным Росстата, доля курящих среди мужчин составляла 40% и в 2019 году.

Вице-премьер отметила, что в 2023 году в России профилактическими осмотрами и диспансеризацией было охвачено более 93 млн граждан, 66 млн из которых - взрослые.

По данным Голиковой, такие факторы риска хронических неинфекционных заболеваний как курение табака и пагубное употребление алкоголя выявлены преимущественно среди мужчин - 17,9% и 1,3% соответственно. "В числе факторов риска у мужчин выявлены нерациональное питание (28,2%), низкая физическая активность - 21,6%, избыточная масса тела - почти 21% и ожирение 9,3%", - добавила вице-премьер.

Она уточнила, что у женщин из факторов риска на первом месте находится "нерациональное питание" и низкая физическая активность.

Татьяна Голикова Росстат
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