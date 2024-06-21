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Япония вводит санкции против 11 физлиц и 42 компаний из России

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Токио расширяет санкционные списки в отношении российских физических лиц и организаций, сообщил МИД Японии.

В список россиян, которых коснется замораживание активов, если таковые будут обнаружены, вошли 11 человек.

Среди них гендиректор "Тактического ракетного вооружения Борис Обносов, гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов, генеральный конструктор АМНТК "Союз" Мкртич Окроян, глава Минобразования Запорожской области Елена Шапурова, секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина, члены Центризбиркома Эльмира Хаймурзина, Александр Курдюмов, Антон Лопатин и другие.

В списке российских компаний значатся, в частности, ПАО "Алроса" , "Крымпатриотцентр", а также оборонные предприятия, включая АО "Уралтрасмаш", АО "НПО Курганприбор", ООО "ЧТЗ-Уралтрак", АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", ОАО "Завод имени Дегтярева", ООО "Девайс Консалтинг", ООО "Оборонлогистика", АО "Компэл", ООО "Орелметаллполимер", ОАО "ВНИИР-Прогресс".

В рамках антироссийских мер Токио также вводит санкции и в отношении 11 иностранных компаний из Китая, Индии, Казахстана, ОАЭ и Узбекистана.

Среди таковых семь китайских, включая Alpha Trading Investments Ltd, Asia Pacific Links Ltd, Guangzhou Ausay Technology Co., Ltd и другие, одна компания из ОАЭ - SCF Management Services Dubai Ltd, одна индийская -Si2 Microsystems Pvt Ltd, казахстанская Elem Group, LLC и узбекистанская Mvizion LLC.

Ранее на Западе заявляли, что под санкции могут попасть иностранные компании, поставляющие России товары и технологии, которые могут быть использованы в оборонной промышленности.

Япония Россия
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