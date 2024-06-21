Силы ПВО уничтожили 114 дронов ВСУ над тремя регионами РФ

В северо-западной части Черного моря уничтожено шесть украинских безэкипажных катеров

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские военные за ночь уничтожили 114 беспилотников ВСУ самолетного типа над тремя регионами РФ, а также шесть морских дронов в Черном море, сообщило Минобороны РФ в пятницу утром.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении министерства.

"В северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины", - заявили в Минобороны.