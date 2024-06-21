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Несколько поселков в КЧР остались без транспортного сообщения из-за селя

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Селевой поток сошел на автодорогу "Псемен - Пхия" в Урупском районе Карачаево-Черкесии, оставив без транспортного сообщения четыре населенных пункта и два детских лагеря, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в пятницу.

"В частности, без транспортного сообщения остались населенные пункты Загедан, Дамхурц, Рожкао и Пхия. Всего 122 частных дома, 330 человек. В детских оздоровительных лагерях поселков Дамхурц и Рожкао находятся 77 детей и 17 человек из числа персонала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.

Население и постояльцы детских оздоровительных лагерей обеспечены продуктами питания, питьевой водой и медикаментами, уточнили в МЧС.

Дорожники планируют к 20:00 пятницы завершить работы по расчистке участка автодороги "Псемен - Пхия", где сошел селевой поток.

Карачаево-Черкесия МЧС РФ
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