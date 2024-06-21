Минобороны РФ заявило о 14 групповых ударах по объектам ВСУ за неделю

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские войска за неделю нанесли высокоточные удары по украинским военным аэродромам, электроподстанциям, обеспечивающим работу "оборонки", и другим военным объектам, заявили в Минобороны России.

"С 15 по 21 июня Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены: хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, и места подготовки к применению безэкипажных катеров", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что удары также наносились по местам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Российские военные сообщили о поражении украинских пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS в зоне ответственности группировки "Днепр".

По данным Минобороны РФ, подразделениями группировки "Днепр" нанесено поражение формированиям пехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны.

"Потери противника составили до 610 военнослужащих, 24 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны", - говорится в сообщении.

По словам военных, за неделю отражены 17 украинских контратак.

Согласно информации Минобороны РФ, потери украинской армии составили: до 1980 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер Stryker, 20 автомобилей, боевые машины реактивных систем залпового огня и "Град", 22 орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД".

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ", - сказали военные.

В военном ведомстве заявили, что за неделю отражено 12 контратак штурмовых групп ВСУ.

По информации Минобороны, в зоне ответственности группировки "Запад" потери армии Украины составили: до 3330 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии, в том числе десять иностранного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы "Нота".

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ. Отражены шесть контратак штурмовых групп противника", - сказали в ведомстве.

Военные сообщили, что потери ВСУ за неделю составили: до 4290 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, 19 боевых бронированных машин, 53 автомобиля, 47 орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО, в том числе одна RAK SA-12 хорватского производства.

"Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям трех механизированных, и одной пехотной бригады ВСУ, а также бригады теробороны", - заявили в Минобороны РФ.

По их данным, российские военные отразили 31 украинскую контратаку, потери ВСУ составили: до 2530 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, их них шесть MaxxPro и Humvee производства США, 23 автомобиля, 53 орудия полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО "Град".

В Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и взяли под контроль населенный пункт Загорное Запорожской области.

"Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны"

В военном ведомстве сообщили, что потери армии Украины составили: до 970 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, 30 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства, три станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" и "Анклав".

Минобороны РФ сообщило, что за неделю в зоне специальной военной операции уничтожены управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиационных бомб Hammer, 55 реактивных снарядов HIMARS, а также 397 беспилотных летательных аппаратов.

"Только в течение прошедшей ночи по гражданским объектам на территории Российской Федерации противник применил 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 114 сбиты", - отмечается в нем.

В Минобороны РФ заявили, что ночью в районе Крымского полуострова уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров.

"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 украинских военнослужащих", - сообщили в ведомстве.