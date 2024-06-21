Президент РФ сообщил, что только что заслушал доклад начальника Генштаба

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в пятницу заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

"Народ России внимательно следит за каждым шагом нашей армии на линии боевого соприкосновения. Только что заслушал доклад начальника Генерального штаба", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.

"Хочу передать поздравления от его имени и от всех ваших боевых товарищей, которые выполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения", - отметил он.