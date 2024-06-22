Более 1,5 тыс. жителей Минвод остались без воды из-за аварии на водоводе

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Подача воды для части абонентов города Минеральные Воды временно ограничена из-за аварии на водоводе, сообщает ГУП "Ставрополькрайводоканал" в своем телеграм-канале.

"22 июня в городе Минеральные Воды на улице Советская обнаружена и устраняется аварийная ситуация на сети водоснабжения. Завершить работы планируется, ориентировочно, к 17:00", - говорится в сообщении.

Под ограничения попали более 1,5 тыс. абонентов, в том числе одна котельная.

На время ремонта ГУП "Ставрополькрайводоканал" организует подвоз воды по заявкам.