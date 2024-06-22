Эвакуацию провели в аэропорту Астрахани после ложного сообщения о минировании

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Астрахани возобновил работу после ложного сообщения о минировании, сообщили "Интерфаксу" в справочной службе аэропорта в субботу.

"Аэропорт работает, уже началась посадка. Сообщение (о минировании - ИФ) было, оказалась ложная тревога. Рейсы не задерживаются", - сказал собеседник агентства.

Международный аэропорт " Астрахань " имени Кустодиева имеет статус аэропорта федерального значения.