Минобороны РФ заявило о групповом ударе по энергообъектам и складам с оружием ВСУ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе высокоточным оружием большой дальности и дронами по энергообъектам и складам Украины в ответ на попытки Киева причинить ущерб российским объектам энергетики.

"В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами", - заявило Минобороны РФ в субботу.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении министерства.

Группировка "Центр" нанесла удары по позициям четырех украинских бригад в Донецкой народной республике, отразила семь контратак и улучшила тактическое положение, сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Воздвиженка, Новопокровское, Новоселовка первая и Торецк Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении министерства.

По его информации, группировкой "Центр" отражено семь контратак штурмовых групп 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны.

"Противник потерял до 425 военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, группировкой "Север" нанесены удары по ВСУ в Харьковской области. Заняли более выгодные рубежи и улучшили положение группировки "Запад", "Южная" и "Восток", заявили российские военные.

Министерство обороны России сообщило, что за сутки нейтрализовано 48 украинских беспилотников, а также сбит реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что самолетами, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены украинские склады хранения морских дронов и беспилотников самолетного типа, нанесены удары по позициям ВСУ в 127 районах.

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