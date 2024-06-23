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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 21:41

Патриарх Кирилл назвал цинизмом теракт в Севастополе в праздник Троицы

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решительно осудил атаку на Севастополь, предпринятую в святой для православных верующих день.

"Хладнокровная жестокость и поразительный цинизм совершителей террористического акта, приурочивших его к великому православному празднику - дню Святой Троицы, в очередной раз свидетельствуют о бездне духовного и нравственного падения исполнителей и заказчиков преступления, для которых поистине не осталось ничего святого", - говорится в соболезновании предстоятеля Церкви, опубликованном на ее сайте.

Патриарх выразил надежду, что руководство города и представители федеральных органов власти окажут необходимую помощь родным погибших и пострадавших. Со своей стороны, добавил он, представители Симферопольской епархии приложат необходимые усилия для духовной поддержки всех нуждающихся в утешении в это трудное время.

"Да упокоит Милостивый Господь души невинно убиенных, исцелит раненых и укрепит руки врачей, борющихся ныне за жизни пострадавших", - пишет патриарх.

РПЦ Патриарх Кирилл Севастополь Троица
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