Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 12:15

Места массового скопления людей взяты под особый контроль в Кабардино-Балкарии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Кабардино-Балкарии после нападений в Дагестане принимают меры по обеспечению безопасности жителей региона, сообщил глава КБР Казбек Коков в понедельник.

"Принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности жителей. На особом контроле - места массового пребывания людей, объекты транспортной инфраструктуры, культуры, учреждения образования и другие", - написал Коков в своем телеграм-канале по итогам заседания Антитеррористической комиссии республики.

Глава Кабардино-Балкарии отметил, что общественно-политическая обстановка в республике спокойная.

"Напомню, что в сети интернет, мессенджерах и социальных сетях возможны вбросы и фейки, заведомо ложная информация с целью посеять панику или противоречия среди жителей Кабардино-Балкарии", - сказал глава КБР.

Вечером 23 июня МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале.

В республике был объявлен режим контртеррористической операции в пределах административных территорий Махачкалы и Дербента. В понедельник утром его отменили.

По данным следствия, погибли 15 сотрудников правоохранительных органов, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. Были ликвидированы пять лиц, причастных к совершению преступления.

Дагестан Дербент КБР Кабардино-Балкария МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Нападение боевиков в Дагестане

Путин не планирует обращение к россиянам из-за событий в Севастополе и Дагестане

В российских больницах продолжают лечение 218 больных ботулизмом

В российских больницах продолжают лечение 218 больных ботулизмом

Гендиректор АО "Уральские заводы" арестован за хищение в сфере гособоронзаказа

Нападение боевиков в Дагестане

Дело о терактах в Дагестане дополнили статьями УК о хищении и незаконном обороте оружия

Режим ЧС введен в Севастополе

Нападение боевиков в Дагестане

Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте

Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте
Нападение боевиков в Дагестане

Власти Дагестана объявили трехдневный траур в связи с терактами

Нападение боевиков в Дагестане

Шесть боевиков ликвидированы в Дагестане

Нападение боевиков в Дагестане

Число погибших полицейских во время терактов в Дагестане превысило 15 человек

Нападение боевиков в Дагестане

Пять боевиков уничтожены в Дагестане

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });