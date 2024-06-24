Места массового скопления людей взяты под особый контроль в Кабардино-Балкарии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Кабардино-Балкарии после нападений в Дагестане принимают меры по обеспечению безопасности жителей региона, сообщил глава КБР Казбек Коков в понедельник.

"Принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности жителей. На особом контроле - места массового пребывания людей, объекты транспортной инфраструктуры, культуры, учреждения образования и другие", - написал Коков в своем телеграм-канале по итогам заседания Антитеррористической комиссии республики.

Глава Кабардино-Балкарии отметил, что общественно-политическая обстановка в республике спокойная.

"Напомню, что в сети интернет, мессенджерах и социальных сетях возможны вбросы и фейки, заведомо ложная информация с целью посеять панику или противоречия среди жителей Кабардино-Балкарии", - сказал глава КБР.

Вечером 23 июня МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале.

В республике был объявлен режим контртеррористической операции в пределах административных территорий Махачкалы и Дербента. В понедельник утром его отменили.

По данным следствия, погибли 15 сотрудников правоохранительных органов, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. Были ликвидированы пять лиц, причастных к совершению преступления.