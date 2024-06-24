РФ ответит на решение Австрии отозвать аккредитацию у российской журналистки

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Москва примет ответные меры в отношении аккредитованного в России представителя австрийских СМИ в связи с решением властей Австрии отозвать аккредитацию у российского журналиста в Вене, заявили в понедельник в МИД РФ.

"В связи с тем, что власти Австрии приняли решение отозвать журналистскую аккредитацию у руководителя представительства ТАСС в Вене Давидян Арины Артуровны, отказали в продлении вида на жительство, что делает невозможным ее дальнейшее пребывание в стране и исполнение своих профессиональных обязанностей, ответные меры будут приняты в отношении австрийского журналиста, аккредитованного в России", - сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.