В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о объявлении опасности атаки БПЛА в регионе.

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Жителям рекомендовано укрыться в помещениях или пройти в подходящее укрытие.

Ранее сообщалось, что за прошедший день средствами РЭБ и стрелковым оружием в приграничных районах было ликвидировано и обезврежено десять украинских дронов