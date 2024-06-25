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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 21:40

Город Строитель в Белгородской области атаковали шесть дронов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Яковлевский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью шести беспилотников.

"Предварительно, в городе Строитель пострадали два мирных жителя. У женщины ранения ноги и руки, у мужчины - ранение плеча. Бригада скорой оказала женщине медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение она будет получать амбулаторно", - написал губернатор в своей телеграм-канале.

В двух многоквартирных домах выбиты окна на нескольких этажах, в одной из квартир обрушился балкон. В селе Быковка повреждены два частных дома - выбиты окна, посечены кровли и фасады.

Белгородская область Строитель Вячеслав Гладков
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