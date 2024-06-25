Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 21:40

РЖД установили особый режим работы на Красноярской магистрали из-за сильной жары

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Особый режим работы установлен на Красноярской железной дороге (КрасЖД, филиал РЖД) в связи с экстремально высокой температурой воздуха в регионах деятельности железной дороги, говорится в сообщении филиала.

Так, речь идет о Красноярском крае, Хакасии и части Кемеровской и Иркутской областей. Филиал держит на особом контроле те районы, где за последние сутки дневные температуры воздуха превысили 35 градусов.

На Транссибирском участке КрасЖД это станции и перегоны, расположенные в Емельяновском, Козульском, Ачинском, Канском районах Красноярского края. На Южном ходу магистрали - в Манском, Курагинском, Минусинском районах края, а также в Усть-Абаканском и Аскизском районах Хакасии.

"Длительная жара может негативно сказаться на состоянии рельсов и привести к их деформации. Поэтому за состоянием железнодорожного полотна ведут круглосуточное наблюдение путевые бригады. Кроме того, постоянный контроль осуществляется и с помощью специальной измерительной техники - комплексов ультразвуковой дефектоскопии рельсов (дефектоскопных тележек, вагонов путеизмерителей)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждые два часа информация со всех источников в режиме on-line передается в Центр управления содержанием инфраструктуры. Его специалисты ведут мониторинг состояния всех технических устройств инфраструктуры КрасЖД и прогнозируют возможное развитие ситуации.

Красноярская железная дорога проходит по территории Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областей. Эксплуатационная длина - 3,2 тыс. км.

РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Над Белгородской областью за ночь уничтожено 29 дронов ВСУ, над Воронежской - один

Поражено несколько целей на подлете к Белгороду, есть еще один пострадавший

Женщина пострадала после массированной атаки БПЛА на Белгород

Открытое горение в административном здании во Фрязино ликвидировано

Открытое горение в административном здании во Фрязино ликвидировано

Совладелец инвестгруппы "Русские фонды" Бейрит отправлен под домашний арест

Совладелец инвестгруппы "Русские фонды" Бейрит отправлен под домашний арест

Что произошло за день: понедельник, 24 июня

Костромич, заразившийся в Нижнем Новгороде ботулизмом, умер в больнице

Костромич, заразившийся в Нижнем Новгороде ботулизмом, умер в больнице

Лавров заявил, что в Москве уверены в причастности США и Киева к теракту в Севастополе

Лавров заявил, что в Москве уверены в причастности США и Киева к теракту в Севастополе

Экстренные службы сообщили о восьми погибших при пожаре в подмосковном Фрязине

Экстренные службы сообщили о восьми погибших при пожаре в подмосковном Фрязине
Нападение боевиков в Дагестане

Глава Сергокалинского района Дагестана освобожден от должности после терактов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });