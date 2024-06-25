РЖД установили особый режим работы на Красноярской магистрали из-за сильной жары

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Особый режим работы установлен на Красноярской железной дороге (КрасЖД, филиал РЖД) в связи с экстремально высокой температурой воздуха в регионах деятельности железной дороги, говорится в сообщении филиала.

Так, речь идет о Красноярском крае, Хакасии и части Кемеровской и Иркутской областей. Филиал держит на особом контроле те районы, где за последние сутки дневные температуры воздуха превысили 35 градусов.

На Транссибирском участке КрасЖД это станции и перегоны, расположенные в Емельяновском, Козульском, Ачинском, Канском районах Красноярского края. На Южном ходу магистрали - в Манском, Курагинском, Минусинском районах края, а также в Усть-Абаканском и Аскизском районах Хакасии.

"Длительная жара может негативно сказаться на состоянии рельсов и привести к их деформации. Поэтому за состоянием железнодорожного полотна ведут круглосуточное наблюдение путевые бригады. Кроме того, постоянный контроль осуществляется и с помощью специальной измерительной техники - комплексов ультразвуковой дефектоскопии рельсов (дефектоскопных тележек, вагонов путеизмерителей)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждые два часа информация со всех источников в режиме on-line передается в Центр управления содержанием инфраструктуры. Его специалисты ведут мониторинг состояния всех технических устройств инфраструктуры КрасЖД и прогнозируют возможное развитие ситуации.

Красноярская железная дорога проходит по территории Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областей. Эксплуатационная длина - 3,2 тыс. км.