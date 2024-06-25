Песков отметил важность работы в РФ западных банков

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Западные банки, которые продолжают работу в РФ, играют важную роль, поскольку многие зарубежные компании не ушли из России, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Они (западные банки - ИФ) выполняют достаточно важные функции по переводу средств, причем это касается не только наших клиентов этих банков, но и зарубежных", - сказал Песков.

"Не забывайте, что здесь, в российской экономике, работает очень много западного бизнеса. У них здесь огромные, многомиллиардные инвестиции, большинство (зарубежных - ИФ) компаний не ушли, а продолжают работать на этом рынке", - подчеркнул Песков.

По его словам, зарубежные компании используют банковские услуги. "Если они (западные банки - ИФ) прекратят (работу в РФ - ИФ), будет нанесен ущерб этим компаниям так же, как и нашим компаниям", - заключил пресс-секретарь президента.