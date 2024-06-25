КС разрешил публиковать фото памятников в путеводителях без согласия скульптора

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ разрешил путеводителям и подобным туристическим справочникам публиковать фото памятников и скульптур, находящихся в свободном для посещения месте, без согласия авторов.

Постановление опубликовано на сайте суда во вторник.

Поводом к проверке статьи 1276 Гражданского кодекса РФ стала жалоба издательского дома "Фест хэнд".

В 2017 году "Фест хэнд" издал путеводитель по Екатеринбургу с фотографией памятника "отцам-основателям" города, созданного авторским коллективом и включающего в себя как архитектурные, так и скульптурные элементы. Впоследствии Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства взыскала с издательства 10 тыс. рублей, так как изображение скульптуры использовалось в коммерческих целях без разрешения автора.

Суды разошлись во мнениях относительно толкования оспариваемой статьи, так как в ней описаны разные режимы и правила использования изображений в зависимости от вида произведения. Заявитель считает неконституционным деление комплексных монументальных произведений на части, являющиеся самостоятельными объектами правовой охраны.

КС РФ счел, что оспариваемая норма не противоречит Основному закону, так как не мешает публиковать в путеводителях фото скульптур, установленных в открытом для свободного посещения месте или видна из такого места.

"Не требуется получения согласия автора или иного правообладателя скульптуры и выплаты ему вознаграждения, в том числе если соответствующий информационно-справочный материал распространяется в целях получения прибыли, а на данном изображении скульптура может рассматриваться как основной объект использования", - говорится в постановлении.

КС признал, что по Гражданскому кодексу изображения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства можно заимствовать без ограничений и без согласия автора и правообладателя, а свобода воспроизводить объект изобразительного искусства из публичного места поставлена в зависимость от того, извлекается ли при этом прибыль.

Между тем, заметил суд, уже сам факт размещения в открытой городской среде намекает, что произведение искусства призвано привлечь всеобщее внимание, что предполагает использование его изображений в справочниках для удовлетворения духовных и интеллектуальных потребностей граждан, что также содействует росту турпотока.

Кроме того, полагает КС, надо учитывать ситуацию, когда произведение изначально создано в целях его постоянного или длительного размещения в месте, открытом для свободного посещения: нетрудно предположить намерение сформировать имидж территории, позволяющий ассоциировать ее с достижениями и другими важными событиями, с выдающимися образами в истории, спорте, науке, творчестве, просвещении, вызывающими чувство гордости и сопричастности к общественно одобряемой деятельности. Соответственно, и свободное распространение изображения такого произведения способствует достижению этой социально значимой цели, считает КС.

Ограничения в таких случаях могут привести к постепенному отказу от использования изображений, например, в путеводителях, и в итоге интерес к объектам, увековечивающим историческую память, снизится. КС постановил, что саму по себе продажу путеводителей и подобных справочников, где есть изображения произведений искусства, включая скульптуру, находящихся в свободном для посещения месте, нельзя считать достаточным основанием для требований согласия автора и выплат ему вознаграждения.

Законодатель также может уточнить оспоренное правовое регулирование, добавляет КС.

Решения по делу заявителя подлежат пересмотру.