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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 10:43

Десять тысяч жителей Новороссийска остались без электричества из-за аварии

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Авария на электрической подстанции оставила без энергоснабжения не менее 10 тыс. жителей Новороссийска, сообщает пресс-служба городской администрации во вторник.

"Аварийное отключение тер. Цемдолина, ул. Овражная, пер. Верхний, Энтузиастов, ЖК Парковый", с. Борисовка, пер. Облачный, Аметистовая, Генерала Букретова, Анисовая, район Гора Великая, 8-ая щель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной стало повреждение на подстанции "Гайдук-Тяговая".

По предварительной информации, устранить поломку планируют в течение двух часов.

Новороссийск
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