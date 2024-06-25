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Индексацию тарифов на услуги ЖКХ отменили в Санкт-Петербурге

Индексацию тарифов на услуги ЖКХ отменили в Санкт-Петербурге
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Плановую индексацию тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2024 года отменили в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт администрации города.

"На рабочем совещании с членами правительства Санкт-Петербурга (губернатор - ИФ) Александр Беглов отменил повышение тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также на обращение с твердыми коммунальными отходами. Глава города поручил сохранить соответствующие тарифы на существующем уровне", - говорится в сообщении.

По словам Беглова, бюджет Петербурга превысил 1 трлн рублей, что дает возможность выделить необходимые средства для компенсаций ресурсоснабжающим организациям.

Также будут сохранены субсидии и компенсации льготным категориям горожан, отметили в администрации города.

В ноябре прошлого года сообщалось, что предельный размер изменения платы за коммунальные услуги с 1 июля 2024 года в Петербурге составит 9,4%, в то время как предельный индекс, утвержденный правительством РФ для города, равняется 9,8%.

"С учетом субсидирования и предельного индекса планируются следующие темпы изменения тарифов на коммунальные ресурсы для жителей Санкт-Петербурга: в водоснабжении и водоотведении на 8,7%, теплоснабжении на 9,8%, в газоснабжении на 10,9%, в электроснабжении на 8,8%", - информировали в городской администрации.

При этом на субсидию теплоснабжения в 2024 году из бюджета рассчитывали выделить более 24 млрд рублей.

Кроме того, на 7% хотели поднять тариф на вывоз мусора, на 5,4% проиндексировать плату за содержание жилого помещения.

Петербург Александр Беглов ЖКХ
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