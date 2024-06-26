"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2024

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" представила XV ежегодный Национальный рейтинг университетов (НРУ) за 2024 год.

В ТОП-10 лучших университетов России вошли: Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Российский университет дружбы народов и Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС".

Заметно улучшили свои позиции Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Они вошли во вторую десятку рейтинга. Наряду с ними верхние строчки рейтинга также заняли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Университет ИТМО, Южный федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Национальный исследовательский университет Московский Энергетический Институт.

В рамках проекта НРУ-2024 проведена оценка деятельности 378 университетов России. В рейтинг включены все статусные университеты страны: 29 национальных исследовательских университетов и центров, 10 федеральных, 33 опорных, а также 144 университета, участвующих в программе "Приоритет 2030". Кроме того, оценена деятельность 21 негосударственного университета.

Оценка проводилась на основании обработки данных анкет, представленных университетами, доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на своих веб-сайтах, публичных данных информационных ресурсов Министерства науки и высшего образования РФ, а также информации из информационно-аналитических систем "СПАРК-Интерфакс" и "СКАН-Интерфакс".

Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам: образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство, бренд. Все параметрические и сводная оценки приводятся к безразмерной 1000-балльной шкале; университеты ранжируются по убыванию величины оценки. Сводный рейтинг представляет собой арифметический результат шести параметрических рейтингов.

Полная версия результатов и описание методики Национального рейтинга университетов - 2024 доступны на сайте academia.interfax.ru

Проект Национальный рейтинг университетов (НРУ) реализуется Группой "Интерфакс" с 2010 года. Его главная цель – развитие механизмов и процедур независимой системы оценки российских вузов и их образовательных программ, повышение конкурентоспособности российской системы образования, научных исследований и технологического предпринимательства, развитие федеральных и региональных университетов.

"Интерфакс" – крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель передовых информационно-аналитических систем для B2B, крупнейшее в стране негосударственное информационное агентство. Агентство "Интерфакс" специализируется на оперативных деловых новостях с фокусом на информации, позволяющей принимать своевременные инвестиционные решения на финансовом рынке; производит информпродукты для профессионального использования в СМИ, ведомствах, компаниях и банках.