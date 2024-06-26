Силы ПВО сбили два дрона ВСУ, пытавшихся атаковать военные объекты в Смоленской области

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Силы ПВО уничтожили два украинских дрона, которые пытались атаковать военные объекты в Смоленской области, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале в среду.

"Сегодня около 4 утра наш регион подвергся атаке двух украинских БПЛА. Противник пытался атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе. Силами ПВО вражеские БПЛА были подавлены. Жертв и разрушений нет. На местах работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

Он также призвал местных жителей в случае обнаружения частей БПЛА не приближаться к ним и сообщить о находке по телефонам экстренных служб.