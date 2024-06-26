Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 16:44

В Думу внесен законопроект о запрете иноагентам быть членами Общественной палаты

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона о запрете быть членом Общественной палаты РФ и региональных общественных палат для иностранных агентов и лиц, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства.

Соответствующая инициатива № 656348-8 размещена в среду в базе законодательной деятельности палаты российского парламента.

Законопроект предусматривает дополнение ФЗ-183 пунктом, предусматривающим, что членами Общественной палаты не могут быть "лица, включенные в реестр иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Также в проекте закона указывается, что "иностранный агент не может входить в состав субъектов общественного контроля и осуществлять деятельность, связанную с общественным контролем".

Согласно проекту закона, Общественная палата РФ утверждает "кодекс этики членов общественных наблюдательных комиссий, который является обязательным для соблюдения каждым членом общественной наблюдательной комиссии".

В пояснительной записке указывается, что такие меры предлагаются "в целях ограничения иностранного влияния и обеспечения суверенитета российского гражданского общества".

Госдума Общественная палата
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В российских больницах продолжают лечение 148 пациентов с ботулизмом

В российских больницах продолжают лечение 148 пациентов с ботулизмом
Военная операция на Украине

Пост радиационного контроля ЗАЭС уничтожен в результате артобстрела ВСУ

Два человека задержаны по делу о гибели людей при пожаре в подмосковном Фрязине

Два человека задержаны по делу о гибели людей при пожаре в подмосковном Фрязине

Ожоги диагностированы у пострадавших при инциденте в шахте "Уралкалия" в Прикамье

Первое прижизненное издание "Бесов" и автограф Пастернака выставят на торги

Первое прижизненное издание "Бесов" и автограф Пастернака выставят на торги

Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в центре Махачкалы

Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 90 на 90

В горевшем накануне административном здании во Фрязине вновь возник пожар

В горевшем накануне административном здании во Фрязине вновь возник пожар

Что произошло за день: вторник, 25 июня

Авиасалон МАКС-2024 не состоится

Авиасалон МАКС-2024 не состоится
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });