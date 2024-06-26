В Думу внесен законопроект о запрете иноагентам быть членами Общественной палаты

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона о запрете быть членом Общественной палаты РФ и региональных общественных палат для иностранных агентов и лиц, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства.

Соответствующая инициатива № 656348-8 размещена в среду в базе законодательной деятельности палаты российского парламента.

Законопроект предусматривает дополнение ФЗ-183 пунктом, предусматривающим, что членами Общественной палаты не могут быть "лица, включенные в реестр иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Также в проекте закона указывается, что "иностранный агент не может входить в состав субъектов общественного контроля и осуществлять деятельность, связанную с общественным контролем".

Согласно проекту закона, Общественная палата РФ утверждает "кодекс этики членов общественных наблюдательных комиссий, который является обязательным для соблюдения каждым членом общественной наблюдательной комиссии".

В пояснительной записке указывается, что такие меры предлагаются "в целях ограничения иностранного влияния и обеспечения суверенитета российского гражданского общества".