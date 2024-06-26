Трое членов избиркомов в России оказались в списке экстремистов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Трое из 900 тыс. членов всех избирательных комиссий страны оказались в списке экстремистов по результатам проведенной проверки, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Членами избирательных комиссий не могут быть лица, причастные к деятельности экстремистской или террористической организации. В целях исполнения требований федерального закона, ЦИК России направил на проверку в Минюст действующих членов избирательных комиссий всех уровней - это более 900 тыс. человек. Масштабную работу во исполнение новых норм закона пришлось провести. Результаты показали, что всего три человека включены в указанный реестр", - сказала Памфилова на заседании комиссии.

Она уточнила, что двое из выявленных членов УИК были предложены региональными отделениями партии "Справедливая Россия - За правду" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а один член УИК - от регионального отделения КПРФ в Татарстане.

По ее словам, принято решение о прекращении полномочий членов этих избирательных комиссий.