Воевавшие за Украину иностранцы заочно приговорены в РФ к срокам от 3 до 23 лет

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд заочно приговорил к длительным срокам лишения свободы граждан Великобритании, Швеции и Хорватии, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины, а также помогавших вербовать других наемников, сообщила в среду Генпрокуратура РФ.

"Южный окружной военный суд заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранных наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины, а также в отношении лица, помогавшего вербовать иных наемников. Гражданин Великобритании Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Хорватии Векослав Пребег признаны виновными по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях насильственного захвата власти), ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти, насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - заявили в надзорном ведомстве.

"Еще один гражданин Великобритании Эндрю Хилл осужден по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и, также, гражданин Великобритании Дилан Хили признан виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 359 УК РФ (пособничество в вербовке наемников для их использования в вооруженном конфликте)", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Суд приговорил Густавссона, Пребега и Хардинга к наказанию в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части срока наказания - в исправительной колонии строгого режима. Хили и Хиллу назначены наказания в виде 4 лет и 3 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

"В суде установлено, что с февраля по май 2022 года Густавссон, Пребег и Хардинг, пройдя необходимое обучение, а также Хилл, участвовали в вооруженном конфликте в качестве наемников на стороне вооруженных сил Украины на территории ДНР. Хили с середины марта по конец апреля 2022 года помогал вербовать наемников для их использования в вооруженном конфликте", - сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что судебное разбирательство по уголовному делу проведено в отсутствие подсудимых, так как они находятся за пределами РФ.